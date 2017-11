VTB Ühisliiga klubi vahetas peatreenerit, palgates kogenud Pašutini

Korvpalli VTB Ühisliiga klubi Saratovi Avtodor palkas oma uueks peatreeneriks Jevgeni Pašutini.

Pašutin tõuseb Andrea Mazzoni asemele, kes lahkus ametist perekondlikel põhjustel, teatab Avtodori kodulehekülg.

48-aastane Pašutin on varem Ühisliigas juhendanud Moskva CSKA-d (2009-10), Lokomotiv-Kubani (2012-14) ja Unicsit (2010-12, 2014-17). Tegemist on ühtlasi VTB liigas kõige enam mänge (187) pidanud ja võite (128) saanud treeneriga. Kui CSKA-ga tuli Pašutin Ühisliiga tšempioniks, siis kolmel korral on ta saavutanud teise koha - kaks korda Unicsiga ja korra Lokomotiviga.

Pašutin on ka ise Avtodori ridades mänginud - seda aastatel 1992-94 ja 1995-99.

Avtodor on hetkel Ühisliigas kahe võidu ja kolme kaotusega 7. kohal.