VTB tippklubi president pidas mängijaga karmikoelise jutuajamise

Venemaa väljaanne Gazeta.ru avaldas pika intervjuu korvpalli VTB Ühisliiga tippklubi Krasnodari Lokomotiv-Kubani presidendi Andrei Vedištševiga.

Muuhulgas oli kõne all skandaalne episood VTB Ühisliiga play-off´idest, kus Vedištšev pidas maha füüsiliseks kiskunud jutuajamise klubi mulluse kapteni Andrei Zubkoviga. See karmikoeline jutuajamine jäi osaliselt telekaamerate ette.

"Ei maksa teha sääsest elevanti," alustas Vedištšev episoodi kirjeldamist. "See oli meeste vaheline jutuajamine. Tahtsin Andreid emotsionaalses plaanis käima tõmmata. Ta pidas hooaja otsustava lõigu kõvasti allapoole võimeid. Mul oli soov talle oma emotsioonid edasi anda, tuua ta mängu tagasi ja teha sportlikus plaanis kurjaks."

Mängija sai sellest aru ja ei solvunud? "Kes teab. Tema jaoks ei olnud see jutuajamine kõige meeldivamate killast, aga saime meeste kombel asjad selgeks. Selgitasin, et kui meeskond usaldab teda tähtsates mängudes ja tähtsatel momentidel, siis omab seesama meeskond õigust eelduseks, et väljakule läinud mängija on maksimaalselt keskendunud, võitluseks valmis ja püüdleb 100-protsenti võidu tagamisele. Seda enam, et Zubkovile usaldati kapteni roll. Kahes esimeses play-off mängus Kaasani Unicsiga ma võitlusvaimu Zubkovis ei märganud ja soovisin jutuajamisega seda suhtumist muuta."

Lokomotiv-Kubani enda kasvanik Zubkov mängis klubi esinduskoosseisus alates 2011. aastast. Just nimelt mängis, sest suvel lahkus ta klubist ja liitus Moskva oblasti Himkiga. Oma osa oli kindlasti ka jutuajamisel president Vedištševiga.