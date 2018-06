VTB liiga klubi vallandas peatreeneri vaid kümme päeva pärast lepingu pikendamist

VTB Ühisliiga klubi Saratovi Avtodor vallandas eile peatreeneri Jevgeni Pašutini, kellega alles kümme päeva tagasi lepingut pikendati.

Pašutinil jäi selja taha seejuures suurepärane hooaeg. Kuigi Avtodori eelarve on VTB liigas üks väiksemaid, saadi põhihooajal viies koht ja pääseti veerandfinaali, kus tuli mängudega 0:3 alla vanduda Peterburi Zeniidile.

Avtodori presidendi Vladimir Rodionovi sõnul said saatuslikuks treeneri ja klubi vahelised erimeelsused noormängijate kasutamise osas.

"On kuritegu mängijatele mitte mänguminuteid anda. Meil on Venemaa klubidest väikseim eelarve, seega me ei saa eelistada välismaalasi oma klubi noormängijatele. Vajame neid igas mängus rotatsiooni, eriti VTB liiga play-off'is. Pašutin on tuntud treener, kelle stiil on kõigile teada. Kahjuks on see stiil täiesti erinev klubi vaadetest noormängijate kasutamisel," teatas Rodionov.

Avtodor on alates 2014. aastal VTB liigaga liitumisest treenerit vahetanud igal hooajal vähemalt korra.