Võõrsil Lokomotiv Kubani üllatanud Kalev/Cramo teenis VTB liigas teise võidu

Ilma Ivan Almeida ja Kristjan Kangurita mänginud Kalev sai juba algusest hästi minema, haarates suisa 11-punktilise edu, mis veerandi lõpuks sulas kuuele silmale (27:21). Teisel veerandil samasugune edu taastati, kuid poolajale mindi ainult kolmepunktisel juhtimisel. Kolmas veerand oli skoori poolest võrdne ning viimast kümmet minutit alustati seisult 73:70. Kõige punktidevaesema viimase veerandi võitis Kalev 12:10.

Chavaughn Lewis viskas Kalevi parimana 21 punkti ja jagas 7 resultatiivset söötu, Janari Jõesaar toetas teda 15, Kristjan Kitsing ja Branko Mirkovic 14 punktiga. Lokomotiv Kubani resultatiivseim oli 18 punktiga Dorell Wright.

"Võidu võti peitus selles, et suutsime meeskondlikult mängida ja seda vaid kaheksa mehega!" rõõmustas Kalevi abitreener Indrek Reinbok. "Võib öelda, et üllatasime vastast maa-ala kaitsega ja suutsime ka mängu lõpuks lauapallides järele tulla, saades kätte justnimelt need otsustavad lauapallid."

Reinbok lisas, et Kanguri ja Almeida puudumine sundis Kalevit oma taktikat ümber tegema. "Olime oma rotatsioonis tunduvalt lühemad kui tavaliselt ja pidime seetõttu kohendama kaitseformatsioone. Maa-ala töötas päris hästi. Vähemalt sel määral, et suutsime vastaste mängutempot kontrolli all hoida ega lasknud neil visata kohtadest, kus nad tavaliselt tabavad. Loomulikult oli meie enda edukas rünnak samuti üks võidu verstaposte."

Teine võit nelja kaotuse kõrval tõstis Kalevi tabelis 11. kohale, Lokomotiv Kuban (3-2) jätkab kuuendal positsioonil. Järgmise VTB liiga mängu peab Kalev kodus 13. novembril Poola klubi Zielona Gora vastu.