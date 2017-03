Korvpalli VTB Ühisliigas alistas Moskva CSKA eile võõrsil Moskva oblasti Himki 90:72 (54:36).

Prantsusmaa koondislane Nando De Colo tõi võitjatele 18 punkti, Cory Higgins lisas 14 silma. Himki parim oli Sergei Monja 15 punktiga.

CSKA jätkab liigat ainuliidrina, olles kogunud 19 võitu ja 2 kaotust. Moskvalastel on jäänud mängida vaid tabeli kolme viimase meeskonna ehk Kalevi, Minski Tsmoki ja Permi Parmaga, mistõttu on vähetõenäoline, et CSKA Kaasani Unicsi (18-3) või Himki (16-4) endast mööda laseb.