VIDEO | VTB Ühisliiga liidrite duelli võitis kindlalt CSKA

Kohtumise saatus otsustati suuresti 3. veerandaja alguses kui CSKA tegi 17:2 vahespurdi. Poolaja armeelased kaotasid 31:34, ent vahespurdi järel olid ohjad nende käes.

Võitjate tulemuslikum oli 17 punktiga Corey Higgins, 13 punkti ja 7 korvisöötu lisas Daniel Hackett. Himki poolel oli 24 punkti ja 11 lauapalliga üleplatsimees Jordan Mickey.

CSKA jätkab VTB liigas täisedu 13 võiduga, Himki on 10 võidu ja 2 kaotusega võiduprotsendilt jagamas teist-kolmandat kohta Kaasani Unicsiga.

Liiga punase laterna kohalt pääses eile Riia VEF kui koduväljakul alistati poolakate Zielona Gora 83:57. See oli VEF-ile kolmandaks võiduks, mis tõstis nad mööda Minski Tsmokist ning Zielona Gorast.

