VTB Ühisliigas peeti esimesel jõulupühal üks kohtumine, kui tabeli viimane Permi Parma sai koduplatsil lisaajal ülivalusa 98:105 kaotuse tabeli esimeselt Kaasani UNICSilt.

Parma eest tegi karjääri parima mängu 25-aastane serblasest viskav tagamängija Danilo Andjušic, kes kogus suurepärase visketabavuse juures lausa 40 punkti (visked väljakult 13/17, sh kolmepunktivisked 6/7, vabavisked 8/10), kuus lauapalli ning viis resultatiivset söötu. Efektiivsusnäitajaks märgiti Andjušicile koguni 46.

Nii punktide kui efektiivsuse poolest on Andjušici esitus liiga ajaloos paremuselt kolmas esitus. Punkte on temast rohkem visanud vaid UNICSi mees Keith Langford (42, sel sügisel) ning Randy Culpepper (41, 2013. aasta sügisel), etema efektiivsusnäitaja on kahel korral kirja saanud vaid Langford, kes Parma vastu sealjuures puhkust sai.

UNICSi parimana tõi Orlando Johnson Parma vastu 34 silma. Liigatabelis on UNICS 11 mängust saadud kümne võiduga esimene, Parma on kaotanud kõik 11 mängu ning asub viimasel real.

Mängu videokokkuvõte: