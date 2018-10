VIDEO | Moskva CSKA jätkab VTB Ühisliigas täiseduga

Kohtumine möödus tasavägiselt, kui esimese veerandaja võitis külalismeeskond Nižni Novgorod, aga poolajale mindi CSKA 46:41 eduseisus. Kolmandal veerandajal vähendas Nižni Novgorod vahet ning viimasele veerandile mindi vastu 64:66 kaotusseisus. Viimases vaatuses pani CSKA oma paremuse maksma ja võttis 84:78 võidu.

Võitjate parimana viskas William Clyburn 19 punkti ja võttis kaheksa lauapalli. Külalismeeskonna resultatiivseim oli Anton Astapkovich 14 silmaga.

Eilses teises kohtumises alistas Astana võõrsil 93:86 Minski Tsmoki.

Kolme võiduga on CSKA VTB Ühisliiga liider. Nižni Novgorodil on kirjas kaks kaotust, kui esimeses voorus jäädi 68:82 alla BC Kalev/Cramole. Astanal on kahest mängust üks võit ning Minski Tsmokil kirjas kahest kohtumisest kaks kaotust.