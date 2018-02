VIDEO | Kalevlane pääses VTB Ühisliiga Tähtede mängul nimekasse seltskonda

Kalev/Cramo mängujuhi Branko Mirkovici kaasalöömine oli meile varasemalt juba teada, aga nüüd said selgeks ka konkurendid. Mirkovicil tuleb konkureerida väga nimekate meestega, eesotsas Moskva CSKA tähtmängija Sergio Rodriguez´iga.

Eilse mängu põhjal Mirkovicil ässade vastu suurt šanssi pole. Kaotusmängus Tartu Ülikooliga olid serblase kolmesed 2/8.

We are happy to announce #VTBThreePointContest participants 🏀

🌟 @SergioRodriguez | @cskabasket

🌟 @RBroekhoff45 | @lokobasket

🌟@KingKK_14 | @zenitbasket

🌟 Aliaksandr Kudrautsau | @TsmokiMinsk

🌟 @KJanicenoks | @vefriga

🌟 Branko Mirkovic | @BC_Kalev

Who will win? pic.twitter.com/ynODGIO0ZZ— VTB United League (@VTBUL) February 8, 2018