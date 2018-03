VIDEO | Kalev/Cramo võimaldas Permi Parmal teha ajalugu

Parma alistas koduväljakul Kalevi suureskooriliselt 104:84.

Venemaa klubi osaleb VTB liigas teist hooaega, seni polnud nad ühes mängus 100 punktini küündinud. Lisaks püstitas vastaste mängujuht Codi Miller-McIntyre liiga käesoleva hooaja rekordi resultatiivsete söötude osas. Kalevi vastu kogunes korvisööte tervelt 17.

Исторический данк Александра Винника: первые 100 очков в одной игре в истории @parmabasket!

Historic dunk by Alexander Vinnik: first 100-point game in @parmabasket history! pic.twitter.com/5DEYbASOFH— VTB United League (@VTBUL) March 4, 2018