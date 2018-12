VIDEO | Kalev/Cramo tervitas Moskva CSKA-d vana hea "vanaga", rünnaku lõpetas Lynchi pealtpanek

Sealjuures on märkimisväärne, et liikumise juures oli kaks väga otsustavat rolli välismaalaste käes - katte pani Chavaughn Lewis, ilusa jõuviskega lõpetas rünnaku aga Reggie Lynch. Varem on mitmed Eesti korvpalliässad eesotsas Gert Kullamäega rääkinud, et millegipärast kipub "vana" töötama ainult Eesti meestega.

Kombinatsioon, mis aegade jooksul kandnud erinevaid nimesid nagu "pea" või "üks", enamasti ja ka praegu tuntud siiski kui "vana", kuulub Eesti korvpalli esindusmeeskondade repertuaari juba kuuekümnendate lõpust ja selle loojaks peetakse legendaarset Ilmar Kullamit.

