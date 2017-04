VIDEO: Kalev/Cramo pühapäevane vastane kindlustas VTB liiga play-off´ideks teise asetuse

Korvpalli VTB Ühisliigas kindlustas Moksva CSKA järel play-off´ideks teise asetuse Peterburi Zenit. Koduväljakul alistas Zenit Saratovi Avtodori 89:78, mis oli klubile põhiturniiril 14. järjestikuseks võiduks.

Võitjate suurim korvikütt oli 14 punktiga Jevgeni Valiev, kes sai kätte ka 10 lauapalli. Võrdselt 12 punkti lisasid ekskalevlane Demonte Harper, Kyle Landry ja Ryan Toolson.

Zenidil on põhiturniiril pidamata veel vaid üks kohtumine ja see toimub sel pühapäeval algusega kell 17 Saku suurhallis. Vastaseks mõistagi Eesti meisterklubi BC Kalev/Cramo.

Zenidil on tabelis 20 võitu ja vaid kolm kaotust. Korra on alla jäädud CSKA-le, Lokomotiv-Kubanile ja Unicsile. Viimane kaotus VTB liigast pärineb 18. detsembrist ehk enam kui neli kuud tagasi! Kalev on liigatabelis samuti teine, aga tagant poolt vaadates. Võite viis ja kaotusi 18.

Vaata mängu Zenit - Avtodor tipphetki: