VIDEO | Kalev/Cramo otsene konkurent VTB liiga play-off kohale seljatas Unicsi

Tõsi, vastupidiselt Kalevile mängis Nižni koduväljakul, ent võidu väärtust see kindlasti ei kahanda. Kendrick Perry viskas võitjate kasuks 27 punkti ja andis 8 korvisöötu.

Unicsi resultatiivseim oli 18 punktiga Errick McCollum.

Nižni Novgorod teenis tabelisse seitsmenda võidu, sama palju on neil ka kaotusi. Sellega hoitakse kuuendat kohta. Unics on 11 võidu ja kolme kaotusega jätkuvalt kolmas. Järgmise kohtumise 4. veebruaril Riia VEF-i vastu pidav Kalev/Cramo (6-8) on tabelis hetkel üheksas.