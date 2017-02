Korvpalli VTB Ühisliigas peeti täna neli kohtumist. Võiduarvet üritas kasvatada ka BC Kalev/Cramo võõrustades Saku suurhallis Krasnojarski Jenisseid. Päris soovide kohaselt kõik ei kulgenud ja Kalev kaotas mängu 82:91.

Kalev kaotas tasavägise avaveerandi 19:20, kuid poolajavileks pääseti tänu Mark Tollefseni lõpusekundi kolmesele juhtima 42:40.

Kolmandal veerandajal libises initsiatiiv Jenissei kätte ja kahjuks lõplikult. Vassili Zavorujev tegi skoori peamiselt kolmese joone tagant, kogudes 22 punkti. Tema kaugvisked 6/8. Korvi all oli mehe eestväljas ekskalevlane Frank Elegar, kes viskas 18 punkti ja võttis 16 lauapalli. Laud Jenisseile 52-29, kaugvisked külalistel 14/28.

Kalevi poolel oli 30 punktiga üleplatsimees Vitali Ljutõtš, kelle visked väljakult 10/15.

Eelinfo:

Krasnojarskis mängiti omavahel 4. detsembril ja siis võitis Venemaa klubi 99:90. Kalevile tegi paksu pahandust Suleiman Braimoh, kes viskas 24 minutiga 30 punkti. Ekskalevlane Frank Elegar jäi kohtumisest vigastuse tõttu eemale.

Täna oleks Kalev/Cramol hädasti vaja revanši, et tabeliseisu parandada ning jätkuvalt võidelda play-off koha eest. VTB hooaegade üldine omavaheliste mängude seis on Jenissei kasuks 5-2, ent paaril korral on Kalev Jenissei suutnud üle mängida. Miks mitte seekord?

Külalised on kaks viimast liigamängu võitnud. Koduväljakul oli Jenissei üle Kaasani Unicsist 75:66 ja Permi Parmast 87:82. Tabelis ollakse 7. kohal, 16st mängust on võidetud seitse. Jenissei mängib edukalt ka FIBA Europe Cupil, kus ollakse 1/8 finaalis. Türklaste Demir IBB alistati play-offi avamängus 91:81, Elegarilt kaksikduubel 13 punkti ja 11 lauapalli.

Kalev jäi nädala alguses VTB Ühisliigas lüüa Nižni Novgorodilt 87:91.