VIDEO | Himki VTB liigas võidukas, Kurtinaitis jõudis maagilise tähiseni

Varasemalt pikka aega Himkit juhendanud ja nüüd taas klubi etteotsa palgatud Rimas Kurtinaitis jõudis peatreenerina ühe klubi eesotsas VTB liiga 100. võiduni. Varasemalt on sama tähiseni küündinud Dimitrios Itoudis ja Vassili Karasjov.

Поздравляем Римаса Куртинайтиса с 100-й победой в Лиге ВТБ вместе с @khimkibasket!

Congratulations to Rimas Kurtinaitis with 100th win with Khimki in VTB League! pic.twitter.com/cmUUmB8MQ8