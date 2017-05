VIDEO: Himki lõpetas Ühisliigas Zeniidi 20-mängulise võiduseeria

Seeria kaks esimest mängu Peterburis kaotanud Himki kangelaseks tõusis Aleksei Šved, kes kogus 25 minutiga 22 punkti, neli resultatiivset söötu ja kolm lauapalli. E. J. Rowland panustas võitu 17 ja Marko Todorovic 15 punkti.

Zeniidi resultatiivseim oli nende liider Sergei Karasjov 14 silmaga. Ekskalevlane Demonte Harper ei pääsenud taas kuue leegionäri hulka, keda oli võimalik mängule üles anda.

Kolme võiduni mängitava seeria neljas kohtumine peetakse 1. juunil taas Himki koduväljakul. Teises poolfinaalpaaris juhib Moskva CSKA mängudega 2:0 Lokomotiv-Kubani vastu.

Khimki vs Zenit Game 3 one minute highlights 📹#VTBPlayoffs pic.twitter.com/TAxhq5R5UY

