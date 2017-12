VIDEO | Himki andis päris uskumatul kombel VTB liigas võidu käest

Võõrsil Kaasani Unicsi vastu juhiti veel 1.50 enne lõppu 11 punktiga 77:66, ent ikkagi osati kaotada 79:80.

Aleksei Švedi vabavisked 14 sekundit enne lõpusireeni viisid Himki ette 79:76, ent Unicsi jaoks tõi kastanid tulest mängujuht Juaquin Colom. Üheksa sekundit enne lõppu tabas ta kaks vabaviset, seejärel tegi vaheltlõike ja tõi veel kaks punkti. Järele jäänud 3,7 sekundiga Himki enam korvini ei jõudnud.

Colom oli 18 punktiga võitjate resultatiivseim, Šved vastas teiselt poolt 28 punktiga. Unicsi suurt tagasitulekut nägi lähedalt pealt Aare Halliko, kes oli üks kolmest vilemehest.

Kaasani meeskond jätkab sarnaselt Moskva CSKA-le VTB liigas puhaste paberitega. Homme koduväljakul BC Kalev/Cramoga kohtuval CSKA-l on tabelis seitse ja Unicsil kuus võitu. Himkil on kirjas neli võitu ja kolm kaotust.

