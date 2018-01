VIDEO | Euroliiga klubide suur põrumine! Moskva CSKA sai VTB liigas samuti kaotuse

Huvitaval kombel ei juhtinud CSKA kohtumises kordagi, Krasnodari suurim edu oli viimase veerandaja keskel 15 punkti.

Võitjate resultatiivseim oli endine CSKA mängumees Dmitri Kulagin 17 punktiga. Ekskalevlane Frank Elegar ja Austraalia koondislane Ryan Broeckhoff lisasid 14 punkti. Värskelt liiga detsembri kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetatud Mardy Collins viskas 10 punkti, andis 8 korvisöötu ja võttis 7 lauapalli. Krasnodari meeskonna visketabavus väljakult oli 58 protsenti, CSKA-l vaid 41 protsenti.

Armeelaste tulemuslikum oli 17 punktiga Nando De Colo.

Vaatamata kaotusele jätkab CSKA (10/1) siiski liiga liidrina. Lokomotiv-Kuban (9/1) on teine ja täna koduväljakul Krasnojarski Jenissei 91:76 alistanud Kaasani Unics kolmas.

