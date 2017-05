VIDEO: Elegari kompu pealtpanek VTB liiga play-off´is Himki vastu

Himki oli koduväljakul Jenissei ja ekskalevlase Frank Elegariga suurtes raskustes. Paremus pandi maksma alles viimasel veerandajal, kus jäädi peale 25:15. Tervelt 33 punkti viskas võitjate kasuks Aleksei Šved.

Jenissei tulemuslikum oli kaksikduubli, 14 punkti ja 13 lauapalliga Elegar. Kolmel hooajal Kalevi ridadesse kuulunud jõuline äär paistis silma ka mitme võimsa pealtpanekuga.

Frank Elegar's two handed slam 💪 pic.twitter.com/72lZj2uyle — VTB United League (@VTBUL) May 4, 2017

Khimki take Game 1 with a 91:84 win over Enisey

Alexey Shved had 33 points. #VTBPlayoffs pic.twitter.com/7UGZfb8Mvi— VTB United League (@VTBUL) May 4, 2017