VIDEO | CSKA ei andnud liidrite heitluses Unicsile mingit võimalust

Korvpalli VTB Ühisliigas alistas Moskva CSKA liidrite duellis Kaasani Unicsi kindlalt 80:63.

Mõlemal on nüüd liigatabelis kaks kaotust, Unics on kahel korral alla jäänud just CSKA-le.

Sel korral kärises vahe sisse kohe avaveerandil, mille kodumeeskond kallutas enda kasuks 23:9. Võitjate resultatiivseim oli lõpuks 14 punktiga Othello Hunter, 12 punkti lisasid Nando De Colo ja Cory Higgins.

Unicsi tulemuslikumad olid 13 punktiga Maurice Ndour ja Trenton Lockett.

CSKA tõusis liiga liidriks (18-2), Unics on teine (15-2). Kaks järgmist kohtumist peab CSKA võõrsil, 9. aprillil Nižni Novgorodis ja 11. aprillil Tallinnas.

Sergio @SergioRodriguez sets up the alley-oop to Othello @othello_hunter for the DUNK 😯 pic.twitter.com/RsQtCOup6y— VTB United League (@VTBUL) April 2, 2018