Ükski Kalev/Cramo pallur VTB liiga Tähtede mängule kutset ei saanud

View this post on Instagram

Встречайте команду Звезд Мира на Матч Всех Звезд-2019 🌟 ⠀ Совсем скоро Лига назовет обладателей wild card. Итоговый состав каждой из команд будет состоять из 12 игроков. ⠀ ⠀ Welcome World Stars team's roster for the 2019 All-Star Game 🌟 ⠀ The League has two more wild card picks to make. The final team rosters will be announced soon. ⠀ ⠀ #vtbleague #seasonx #лигавтб #asg2019 #vtballstar #матчзвездвтб