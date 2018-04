Tohutu ebaõnn, meeletu võitlus, vapper langemine

Kalev/Cramol on raske nädal. Teisipäeval selgub, et hooaeg on lõppenud jalga vigastanud tsentril Cedric Simmonsil. Mängupäeva hommikul jääb haiguse tõttu koju mängujuht Sten-Timmu Sokk. Hommikusel treeningul vigastab üks ühe vastu harjutuse käigus põlve ääremängija Erik Keedus. Kuigi täpsemaid uuringuid saab teha alles pärast turse taandumist, on prognoos karm: temagi jaoks on hooaeg ilmselt lõppenud.

Äkki saab meeskonda aidata nädalapäevad tagasi jalalihasesse löögi saanud tagamängija Isaiah Briscoe? Arvatakse, et asi pole enam hull, kuid noor ameeriklane pole raudmees nagu Kristjan Kangur või Branko Mirković.