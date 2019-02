TÄNA | Play-off kohta jahtival Kalev/Cramol seisab kodusaalis ees ülitähtis mäng Riia VEFiga

Kui kuue võidu ja üheksa kaotusega kalevlased jahivad endiselt tõsiselt kohta kaheksa parema seas ehk play-off'is, siis VEFil on tänavu kirjas vaid kolm võitu, neist üks just nimelt kodumängust Kalevi vastu.

VEF on sealjuures Kalevi kahel korral alistada suutnud ka OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga põhiturniiril, need on Kalevi jaoks olnud ainsad kaotused.

Kas Kalev suudab oma tänavuse niru seeria VEFi vastu murda ning ihaldatud play-off kohale lähemale jõuda? Kohtumine Kalevi Spordihallis algab kell 19.00 ning Delfi Sport kajastab sündmusi otseblogis.

Tabeliseis:

Standings provided by Sofascore LiveScore