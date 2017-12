TÄNA | Kalevi uuel peatreeneril seisab ees esimene tõeline pähkel: võõrsilmäng Moskva CSKAga

Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo jätkab VTB Ühisliigat täna Venemaa pealinnas, kui külla sõidetakse valitsevale meistrile Moskva CSKAle.

Kalev pole VTB liiga raames CSKAd mitte kunagi võita suutnud - kaheksast omavahelisest matšist on kaotatud kõik kaheksa ning seda keskmiselt 27 punktiga. Kas uus peatreener Donaldas Kairys suudab üllatada ja Taaveti Koljati vastu võidule viia?

Sel hooajal on Kalevil VTB liigas kirjas üks võit ja kuus kaotust, CSKA on võitnud kõik seitse kohtumist. Kalevi resultatiivseim on Ühisliigas olnud Branko Mirković keskmiselt 13 punkti ja viie korvisööduga, CSKA edukaimaks on tõusnud 20,3 punkti visanud Nando De Colo.

Kohtumine Moskvas algab Eesti aja järgi kell 18.30 ning Delfi Sport vahendab sündmusi otseblogis.