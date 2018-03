TÄNA | Kalev/Cramot ootab VTB liigas ees järjekordne ülitähtis kohtumine

Eesti korvpalli meisterklubi BC Kalev/Cramo jätkab täna hooaega VTB Ühisliigas, kui üliolulises võõrsilkohtumises minnakse vastamisi Riia VEFiga.

Alles pühapäeval võõrsil Permi Parmalt valusa kaotuse saanud Kalevil on tabelis nelja võidu kõrval 12 kaotust, VEFil samuti neli võitu, aga kaotusi ühe võrra vähem. 13 meeskonna seas annab see eestlastele hetkel 12., lätlastele 10. koha. Viimasena play-off'i viival kaheksandal kohal on hetkel Astana viie võidu ja kümne kaotusega.

Mõlemad meeskonnad heitlevad pääsu eest play-off-mängudele, seega vajavad mõlemad võitu. Tagasi Kalevi pingil on poolteist nädalat haiguse tõttu eemal viibinud peatreener Donaldas Kairys, kuid endiselt ei saa meeskonda aidata vigastatud Janari Jõesaar, küsitav on samuti jalavigastusega kimpus oleva tsentri Cedric Simmonsi osalemine.

Selle hooaja esimene omavaheline kohtumine läks Saku Suurhallis skooriga 98:94 Kalev/Cramo kasuks. Eesti klubi parimaks tõusis toona kogenud mängujuht Branko Mirković, kes kogus 27 punkti kõrvale ka üheksa korvisöötu.

Kohtumine Riias algab kell 19.30 ning Delfi Sport vahendab sündmusi otseblogis.