TÄNA | Kalev/Cramol seisab Ühisliigas ees taas ülioluline mäng

Esmaspäeval võõrustab BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond Kalevi spordihallis meie jaoks seni võitmatut Saratovi Avtodori. Mäng algab kell 19 ja Delfi kajastab seda otseblogi vahendusel.

Avtodori ei ole Kalevil veel kunagi õnnestunud võita. Ja mitte kunagi pole Kalevil võitu nii hädasti tarvis olnud kui nüüd. Viie võiduga 18 mängust on Kalev veel (suuresti teoreetiliselt) Ühisliiga play-offi konkurentsis. Kuues võit tõstaks meid seltskonda, kus hetkel on Riia VEF (omavahelised mängud viigis), Astana (kodus võitsime, võõrsil mängime 22.aprillil) ja Tsmoki Minsk (korduskohtimine 8. aprillil Kalevi Spordihallis), kirjutab Kalev/Cramo kodulehekülg. Kaotus Avtodorilt tähendaks, et esikaheksasse jõudmiseks tuleks juba jagu saada mõnest suurest (mängida on veel näiteks Zenidi ja Himki, samuti CSKAga)…

Avtodor on sel hooajal mänginud hästi - 15-st mängust on võidetud kaheksa (hetkel koguni 5. koht), sh lõpetati veebruari alguses võõrsil Lokomotiv Kubani 26-mänguline võiduseeria. Tähelepanuväärne on, et kaheksast võidust koguni kuus on saadud lisaajal või kuni viie punktiga. Seega on tegu meeskonnaga, kes võitleb alati lõpuni ja oskab tasavägiseid mänge enda kasuks pöörata.

Avtodori kohta võib öelda, et kõigist Ühisliigas mängivatest Venemaa klubidest on just selles satsis kõige suurem tähtsus välismängijatel. Koguni kuus suurimat skooritegijat on ameeriklased - Ühisliiga tähtede mängulgi osalenud Coty Clarke (25, 201), kes on ühtviisi ohtlik nii lauas, kaug- kui vabavisetel, on kogunud keskmiselt 16,7 punkti ja 7,9 lauda; tagamängija Justin Robinson (22, 174) keskmiselt 14,1 punkti ja 6,5 korvisööga; teine tagamängija Branden Frazier 11,9 punkti ja 4 korvisööduga. Lisaks ääremängija Ian Hummer (27, 201), kes mängis eelmisel hooajal Türgis Ankara Kolejlileris, kus kerkis meeskonna liidriks 15 punkti ja 7 lauaga, ning Micah Downs (31, 203), kes on kaks viimast hooaega mänginud Itaalias ja Prantsusmaal.