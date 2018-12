TÄNA | Kalev/Cramo teeb imet ja surub Moskva CSKA põlvili?

Hoolimata sellest, et 26-mängulisest põhiturniirist on Kalev pidanud 11 ja Dimitrios Itoudise juhendatav CSKA 10 mängu, kohtuvad meeskonnad tänavu juba teist korda. 22. oktoobril võõrsil peetud kohtumises läks tiitlikaitsja juba avaveerandil oma teed ja teenis 102:75 võidu. Kalevile tõi toona Ivan Almeida 18 ja Janari Jõesaar 13 punkti. CSKA ridades said käe valgeks kõik 12 meest: Othello Hunter kogus parimana 19 punkti, William Clyburn lisas 17 punkti. Tänaseks on CSKA-l turniiritabeli liidrina kirjas 10 võitu ning Kalevil seitsmendana 5 võitu ja 6 kaotust.

CSKA on suutnud sisuliselt kogu oma mulluse põhituumiku Nando De Colo, Sergio Rodriguezi, Will Clyburni, Cory Higginsi, Othello Hunteri, Kyle Hinesi, Nikita Kurbanovi ja Andrei Vorontsevitši näol säilitada. Uutest meestest väärivad tutvustamist endine Kristjan Kanguri klubikaaslane, Itaalia passiga Daniel Hackett ja hiljuti Venemaa kodakondsuse saanud Joel Bolomboy. Viimati nimetatud keskmängija, kes sündis Donetskis Venemaa-Kongo perre, kuid kasvas üles Ameerika Ühendriikides, debüteeris Ühisliigas seejuures vaid paar nädalat tagasi ning on kahe esimese mänguga kogunud juba 37 punkti. Eelnevatest hooaegadest on Bolomboy’l kirjas ka 20 mängu NBA-s, kirjutab Eesti meisterklubi koduleht.