TÄNA | Kalev/Cramo kohtub ülitähtsas mängus Krasnojarski Jenisseiga

BC Kalev/Cramo mängib täna korvpalli VTB Ühisliigas võõrsil Krasnojarski Jenisseiga. Kohtumine algab juba kell 11. Delfi vahendab matši käiku tekstipõhises otseülekandes.

Kalevile on mäng elulise tähtsusega play-off kohti silmas pidades. Sarnaselt Eesti meistrile on Jenissei teeninud vaid 3 võitu, kuid kaks kaotust vähem asetavad nad tabelis 10. kohal, Kalev on eelviimane ehk 12. Viimasel kaheksandal play-off kohal asub praegu 4 võidu ja 7 kaotusega Minski Tsmoki. Kolm võitu on ka Nižni Novgorodil ja Astanal.

Krasnojarskis valitseb hetkel krõbe talvekülm, temperatuurid ulatuvad miinus 38-ni.

"Peame olema mentaalselt kõvad, et Krasnojarski mänguks füüsiliselt valmis olla. Mäng toimub kaugel, kus ilm on külm ja ajavahe meie jaoks imelik," rääkis Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys sel nädalal Delfile.

"Jenisseil on väga suured kujud. Kõik mängijad on pikad, kogukad ja heas sportlikus vormis. Kõik visked, mis nad võtavad peale läbiminekut või sööduga vabaks mängimist, saavad nad eksimise korral lauast kätte. Nad on liigas ründelaua poolest üks parimaid meeskondi. See on üks peamisi punkte, mille peale me oma kaitset üles ehitame."

Play-offi lootustest rääkides ütles Kairys, et edasipääs on võimalik, mängida on veel 12 mängu. "Kõik on võimalik. Oleme end paari võiduga pannud korralikku seisu. Kui saame iga nädala, mängu ja trenniga paremaks, siis on meil muidugi võimalus," lisas leedukas.