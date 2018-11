TÄNA | Kalev/Cramo kohtub Ühisliigas võõrsil sisetüli keerises oleva Venemaa tippklubiga

Zeniidi eelmise hooaja seitsmest leegionärist lahkusid kuus (kõik ameeriklased), alles jäi vaid serblane Marko Simonovic. Peterburi tänavusest seitsmest leegionärist tuntuim on maailma skaalal kahtlemata Brandon Jennings, kes saabus Venemaale pärast üheksat hooaega NBA-s. Kunagise superlootuse karjääri tipphetkeks jäi hooaeg 2011-2012, kui tagamängija viskas Milwaukee ridades keskmiselt 19 punkti mängus. Zenitis on 28-aastane Jennings visanud seni keskmiselt 10 punkit mängus.

Zeniidi väärt täienduste hulka kuulub kahtlemata ka Iisraeli tagamängija Gal Mekel (30), kes on pika karjääri jooksul mänginud erinevates Euroopa tippklubides ja ka kaks hooaega NBA-s. Mullu Gran Canarias pallinud Mekel on kerkinud Zeniidis kiiresti keskseks mängijaks, seni on ta saanud kirja enim nii mänguminuteid (29), punkte (15) kui ka korvisööte (7).

Kalevi pühapäevasest vastasest rääkides ei tasu aga unustada ka peatreeneri poega Sergei Karasjovi, kes on jätkuvalt üks meeskonna liidreid. Paistab, et kõik meeskonna liikmed pole taolisest perekondlikust sidemest vaimustuses, sest pärast Zeniidi hiljutist EuroCupis saadud 75:71 võitu Belgradi Partizani üle kirjutas Jennings sotsiaalmeediasse (Instagram Story) järgmise tsitaadi: “Õppetund kogu eluks. Ära kunagi mine mängima meeskonda, kus isa juhendab poega. Mitte kunagi.” Karasjov viskas nimetatud mängus 21 ja Jennings vaid 8 punkti. Jennings kustutas postituse kohe, kui see avalikkuse ette jõudis, ja sai ka klubilt trahvi, ent meeskonna sisekliima osas näitas intsident ilmselt nii mõndagi.

Pärast Zeniidi-mängu ootab Kalevit idaliigas ees pikem paus, järgmine mäng peetakse alles pärast koondisepausi, 7. detsembril kodus Permi Parma vastu.

Delfi vahendab mängu käiku otseblogi vahendusel.