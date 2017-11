TÄNA | Kalev/Cramo kohtub Ühisliigas võõrsil Nižni Novgorodiga. Kas tuleb juba teine võit?

BC Kalev/Cramo jätkab täna korvpalli VTB Ühisliiga hooaega, kohtudes kell 15 võõrsil Nižni Novgorodiga. Delfi vahendab mängu tekstipõhises otseülekandes.

Tegemist on tabelis lähestikku paiknevate klubidega, sest sarnaselt Kalevile pole Nižni Novgorod end veel korralikult käima saanud. Neljast mängust on tänasel kodumeeskonnal ette näidata vaid üks võit Riia VEF-i üle, kaotused on saadud Tsmokilt, Jenisseilt ja Kubanilt.

Kalev/Cramo (1-5), kes eelmises voorus avas BC Astanad lüües võiduarve, on Nižni Novgorodi vastu kümnes senises kohtumises saanud vaid ühe võidu. Ainus triumf pärineb 2015. aasta veebruarist, kui Alar Varraku hoolealused kütsid Saku suurhallis külalistel naha kuumaks 110:76 võiduga.