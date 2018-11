TÄNA | Kalev/Cramo kohtub Ühisligas poolakatega. Kas tuleb hooaja esimene koduvõit?

Kalevi vastase mängu hoiavad kogenud Poola koondise põhimeeste Michal Sokolowski, Adam Hrycaniuki ja Lukasz Koszareki kõrval üleval kaks täiendust Ameerika Ühendriikidest ja kolm Balkanilt. Ühisliigas on meeskonna resultatiivseim olnud seni teist hooaega meeskonnas mängiv serblane Boris Savovic. 31-aastane tsenter kogub keskmiselt mängus 14 punkti ja 6 lauapalli. Kokkuvõttes võib aga öelda, et tegu on väga ühtlase meeskonnaga, sest suisa seitsmel Poola klubi mängijal küündib keskmine saak vähemalt 7 punktini mängus.