TÄNA | Kalev/Cramo jahib Ühisliigas Minski vastu kohustuslikku võitu

Ühisliigas play-off'i kohta jahtiv Kalev/Cramo vajab sellest kohtumisest kindlasti võitu, kui soovitakse püsida esikaheksa konkurentsis.

Turniiritabelis on kalevlased praegu viie võidu ja seitsme kaotusega üheksandal kohal. Minski klubi on samal ajal kahe võidu ja üheksa kaotusega eelviimasel ehk 13. kohal.

Ühisliigas on kalevlased seni toetunud peamiselt mängujuhile Chavaughn Lewisele, kes on keskmiselt visanud 16,1 punkti. Minski klubi mänguvankrit on keskmiselt 15,9 silmaga vedanud Devon Saddler.

Ühisliigas teeb täna enda debüüdi kalevlaste tagamängija Tony Wroten, kes on seni väljakul käinud Olybet Eesti-Läti liigas.

Kalev/Cramo ja Valgevene klubi vastasseis algab Minskis Eesti aja järgi kell 14.15. Delfi Sport hoiab kohtumise käigul otseblogi vahendusel pilku peal.