TÄNA DELFI TV-s: Kas 11. või 12. koht? Kalev/Cramo peab kodusaalis VTB liiga hooaja viimase kohtumise

Eesti esiklubi BC Kalev/Cramo lõpetab täna hooaja VTB Ühisliigas, kui koduplatsil võetakse vastu tabelis teise koha kindlustanud Peterburi Zenit.

Kui Piiteri klubil on hooaja lõplik tabelikoht juba kindel, siis kalevlaste jaoks on olukord veel lahtine - hetkel ollakse 13 meeskonna seas viie võiduga 12. kohal, kuid Minski Tsmoki on sama võitude arvuga kalevlastest koha võrra kõrgemal. Kui Kalev suudaks viimase mängu võita ning Tsmoki samal ajal oma viimase matši Krasnodari Lokomotiv-Kubanile kaotaks, tõuseks Eesti klubi koha võrra kõrgemale.

Kalevlaste lootus võibki seisneda selles, et seni 20 võitu kogunud Zeniti meestel pole enam põhiturniiril otseselt midagi püüda - Moskva CSKA kindlustas 22 võiduga play-off'iks esimese asetuse, kolmandal ja neljanda kohal olevad Lokomotiv-Kuban ja Himki jäävad maha juba kahe võiduga.

Selle hooaja esimeses omavahelises mängus sai Zenit Kalevi üle koduplatsil kindla 89:73 võidu.

Kohtumine Saku Suurhallis algab kell 17.00, Delfi TV otseülekannet kommenteerivad Ivar Jurtšenko ja Siim Raudla.