BC Kalev/Cramo peab täna VTB Ühisliigas oma järjekordse kohtumise, kui koduses Saku Suurhallis võetakse vastu seni võiduta püsiv uustulnuk Permi Parma.

Kalev ja Parma on liigatabelis hõivanud kaks viimast rida - üheksa mängu järjest kaotanud kalevlastel on kirjas kaks võitu ja 11 kaotust, Parma on aga vastasele alla jäänud oma kõigis senises 13 mängus.

Ühe korra on meeskonnad sel hooajal juba vastamisi läinud - hooaja avamängus sai Kalev võõrsil 86:72 võidu. Toona viskas Demonte Harper Eesti klubi parimana 26 punkti.

Parma liidriks on sel hooajal olnud serblane Danilo Andjušić, kes on teinud kaasa kõigis kohtumistes ning visanud keskmiselt 20 punkti mängus.

Kohtumine Saku Suurhallis algab kell 18.30 ja Delfi TV otseülekanne kümme minutit varem ehk 18:20. Ülekannet kommenteerivad Jonas Grauberg ja Heino Enden.