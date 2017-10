TÄNA | Ainult kaotusi kogunud Kalev/Cramo jahib Ühisliigas esimest võitu

Sel hooajal korvpalli Ühisliigas seni kolm kaotust kirja saanud BC Kalev/Cramo jahib hooaja esimest võidu, kui võõrsil minnakse vastamisi Saratovi Avtodoriga.

Läbi aastate on meeskonnad seni omavahel kohtunud kuuel korral ning alati on peale jäänud Avtodori meeskond. Kui kalevlased on sel hooajal seni kogunud ainult kaotusi, siis Avtodor on saanud kahest matšist seni kirja ühe võidu ja ühe kaotuse.

Kalevlaste rünnakuliidriks on sel hooajal olnud 35-aastane Branko Mirkovic, kelle arvel on keskmiselt 15,7 punkti. Avtodori rünnakuid veab 31-aastane ameeriklasest ääremängija Micah Downs, kelle kontol on keskmiselt 14,0 silma.

Saratovi klubi liidrite sekka kuuluvad veel ameeriklased Justin Robinson ning Ian Hummer ja venelased Artjom Klimenko ning Artjom Zabelin.

Saratovi ja Kalev/Cramo kohtumine algab Eesti aja järgi kell 16.00. Delfi hoiab lugejaid matši käiguga kursis.