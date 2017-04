Siim-Sander Vene viskas Ühisliigas Himki vastu 17 punkti

Eesti korvpallikoondislase Siim-Sander Vene koduklubi Nižni Novgorod kaotas tänases VTB Ühisliiga kodumängus Himkile 90:99.

Hea mängu teinud Vene kogus 28 minutiga 17 punkti, kolm resultatiivset söötu, kaks lauapalli ja ühe vaheltlõike. Lõpus vigadega välja kukkunud eestlane tabas kaheksast kaugviskest viis ja kolmest kahesest ühe.

Mängu saatus otsustati alles lõpuminutil, mil Sergei Monja tabas esmalt Himki 92:90 eduseisul kolmepunktiviske ning hiljem realiseeris Jacob Pullen neli vabaviset. Võitjaite resultatiivseim oli Aleksei Šved 32 punktiga.

22-st mängust seitse võitnud Nižni Novgorod jätkab üheksandal kohal, kuid neil on veel lootus play-offi jõuda, sest kaks võitu enam kogunud Astana kaotas täna Jenisseile 78:88. Järgmises voorus on Vene klubi vastaseks just Astana, keda tuleb võita vähemalt 9 punktiga (omavahelise avamängu võitis Astana 93:84).

Himki on 17 võiduga kolmandal kohal (Tabeliseis).