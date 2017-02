Kalev/Cramo korvpallurid pidurdavad täna VTB Ühisliiga kohtumises Nižni Novgorodiga muu hulgas Siim-Sander Vene mängu.

Siim-Sander, kuidas sind praegune positsioon meeskonnas rahuldab?

Esimesel poolaastal olin enamikus mängudes põhiviisikumees. Viimasel ajal on meeskonnas toimunud muutusi: on tulnud uusi mängijaid, mõned on vahetunud. Vahel olen algviisikus, vahel mitte. Olen kuue-seitsme põhimehe seas.

Saad 27-aastaseks. Paljud tähtmängijad teevad selles vanuses enda kallal kõvasti tööd ja otsivad rünnakuarsenali lisaelemente. Mida oled jõudnud Nižni Novgorodis teha?

Töö käib kindlasti pidevalt edasi, nautimiseks pole õige aeg. 26–28 eluaastat on korvpalluri jaoks parim iga. Keha hakkab saama korralikult tugevaks ja talletatud on piisavalt kogemusi. Lisandub talent ja nüüd saavad kõik asjad kokku. Suvel treenisin suvelaagris Las Vegases. See meeldis väga ja olin hooajaks hästi valmis.