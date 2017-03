27-aastane Kane oli tänavu Nižni Novgorodi suurim korvikütt, tuues EuroCupil keskmiselt 16,8 ja VTB Ühisliigas 15,9 punkti mängu kohta. Venemaa klubi pole lahkumineku põhjust avaldanud, kuid meedias spekuleeritakse, et 196 cm pikkusele korvpallurile võis saatuslikuks saada kehv meeskonnamäng ja tagasihoidlik panus kaitses.

BC Nizhny Novgorod and DeAndre Kane agreed to terminate the contract. We thank him and wish all the best in his future career. pic.twitter.com/QkbsHrFj7e