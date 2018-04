Riia VEF tõusis play-off kohale, Kalev/Cramo ikka eelviimane

Lätlastel on 19st mängust kirjas seitse võitu (7/12), mis annab 13 meeskonna hulgas kaheksanda koha. Nižni on kohe nende seljataga üheksas (6/11).

Tagumise otsa meeskondadest teenis täna võidulisa ka Permi Parma alistades 96:73 liigatabeli punase laterna Krasnojarski Jenissei. Parma teenis sarnaselt VEF-ile seitsmenda võidu (7/11) ja tõusis seitsmendaks.

Võidule oli lähedal ka BC Astana. Kasahstani klubi jäi võõrsil vaid ühe punktiga alla Krasnodari Lokomotiv Kubanile 78:79. Astana on tabelis Kalev/Cramo ees 11. kohal (6/13). Kalevil on sama võitude arvu juures üks kaotus enam.

Saraatovi Avtodor kerkis aga mööda Moskva oblasti Himkist alistades võõrsil Peterburi Zenidi 93:79.

.@vefriga beats @BC_NN - 94:90!

📊 Alex Perez with 27 PTS & 6 AST; Kaspars Berzins with 15 PTS!

📊 Stevan Jelovac with 20 PTS & 9 REB, Petr Gubanov with 15 PTS! pic.twitter.com/It8wErbEAO