Riia VEF opereerib sarnase eelarvega kui Kalev/Cramo. Eesmärgiks VTB liiga play-off

Sarnaselt Eesti meistrile BC Kalev/Cramole mängib VEF ka VTB Ühisliigas. Kahel hooajal järjest on nad jõudnud suurte ja rahakate vahel play-offi opereerides enda sõnul eelarvega, mis jääb alla 1,5 miljoni euro.

Uuel hooajal on eelarve samas suurusjärgus ja taaskord on sihikul VTB Ühisliigas koht kaheksa parema hulgas. Eesti-Läti korvpalliliiga ning Läti meistrivõistlused tuleb ära võita.

VEF alustab hooaega kolme välismaalasega, peatreeneriks jätkuvalt Janis Gailitis. Varasemat Eesti meistrisarjas mänginud meestest kuulub VEF-i ridadesse Roberts Štumbris.

VEF budget remains the same for the 2018/2019 season - 1.4 million euros, team announced. Goals: making VTB League play-offs, winning Latvian & new Latvian-Estonian leagues.