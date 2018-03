Realist lahkunud leedulane liitus Ühisliiga tippklubiga

Märtsi alguses Madridi Realist poolte kokkuleppel lahkunud Leedu korvpallur Jonas Mačiulis sõlmis lepingu VTB Ühisliigas mängiva Krasnodari Kuban-Lokomotiviga.

"Mul on hea meel, et Lokomotiv mind kutsus ning loodan, et suudan klubil aidata tiitlite eest võidelda," sõnas 33-aastane leedulane Krasnodari kodulehekülje vahendusel.

Lokomotiv-Kuban on Ühisliigas võitnud 16-st mängust 12 ning hoiab hetkel kolmandat kohta Kaasani Unicsi (14-1) ja Moskva CSKA (15-2) järel.

Mačiulis mängis Realis kolm ja pool hooaega ning tuli 2015. aasta kevadel ka Euroliiga võitjaks. Lisaks võitis ta Realiga kaks Hispaania meistritiitlit ja kaks Hispaania karikat.