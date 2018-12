OTSEBLOGI | Võimas poolaeg Kalev/Cramolt! Krasnojarski Jenissei on nurka surutud

Liigatabelis on Kalev ja Jenissei harjunud kõrvuti paiknema: kui mullu lõpetasid meeskonnad Ühisliiga kahel viimasel positsioonil ehk 12. ja 13. kohal, siis tänavu on Kalev 4 võidu ja 6 kaotusega kaheksas ning Jenissei 4 võidu ja 7 kaotusega üheksas. Kümnest omavahelisest mängust on Kalev võitnud neli, seejuures ka kaks viimast, kirjutab Kalev/Cramo kodulehekülg.

Erinevalt kalevlastest, kes üllatasid novembris võõrsil Krasnodari Lokomotiiv-Kubani, pole Krasnojarsk tänavu kedagi n-ö suurest viisikust veel võitnud. Küll aga on hästi mängitud just omasugustega, sest viiest lähirivaaliga mängust on võidetud neli: jagu saadi nii Permi Parmast, Minski Tsmokist, Zielona Gorast kui Riia VEF-ist.

Krasnojarski viimatises võidumängus VEF-i üle säras 180-sentimeetrine USA tagamängija John Robertson, kes tabas kuus kaugviset ja kogus 22 punkti. Varasemalt aastaid nii Rootsi esiklubis Södertäljes (2012-15) kui erinevates Prantsusmaa kõrgliigaklubides (2015-18) mänginud Robertson on ka hooaja keskmiste poolest meeskonna liider 16 punkti ja 5 korvisööduga mängu kohta. 30-aastase mängumehe leivanumbriks ongi just kaugvisked, sest 68 üritusest on ta tänavu tabanud suisa pooled ehk 34. Selliste näitajatega on Robertson hetkel üks täpsemaid mehi Euroopa tippliigades.