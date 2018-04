OTSEBLOGI | Suurepäraselt alustanud Kalev/Cramo võitis Peterburi Zeniti vastu avapoolaja 7 punktiga

Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo peab täna õhtul oma eelviimase kohtumise tänavuse VTB Ühisliiga hooajal, kui külla sõidetakse tabeli kolmandale meeskonnale Peterburi Zenitile.

Kalev alustas suurepäraselt ning spurtis ette 9:2 ja 15:6. Veerandaja lõpuks suutis Zenit kaotusseisu vähendada 19:21-le. Teisel perioodil kasvas kalevlaste edu taas mitmel korral üheksa punktini ning pikale vaheajale mindi külaliste 47:40 juhtimisel. Isaiah Briscoe on toonud juba 16 punkti ja 5 resultatiivset söötu. Kalevi mängijate arvel on juba kaheksa vaheltlõiget.



Kui eelmises mängus Moskva CSKA vastu pidid kalevlased hakkama saama vaid kuuemehelise rotatsiooniga, siis tänaseks kohtumiseks on tagasi rivis ka Isaiah Briscoe ja Sten Sokk, mis pakub peatreenerile Donaldas Kairysele pisut rohkem mänguruumi.

Play-off lootused on kalevlastel tänavuseks hooajaks paraku juba kadunud, seega on hooaja kahe viimase mängu näol suuresti tegu vormistamise ja au küsimusega.

Kahe meeskonna esimene omavaheline kohtumine lõppes novembris Tallinnas Zeniti 95:89 võiduga.