OTSEBLOGI | Kas Kalev/Cramo saab uue täienduse toel Ühisliigas kirja esimese võidu?

Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo peab täna järjekordse mängu VTB Ühisliigas, kui tallinlastele sõidab külla Kasahstani tipp BC Astana.

Kui kalevlased pole sel hooajal veel kirja saanud mitte ühtegi võitu, siis Astanal on selles kategoorias silm peas: täpselt nädal aega tagasi saadi Permi Parma üle võõrsil lisaajal 90:84 võit.

Astana liidriks on nende ameeriklasest tagamängija Justin Carter, kes on kogu liiga parima punktitoojana visanud keskmiselt 23 punkti mängus. Kalevi resultatiivseim on VTB liigas olnud seni kogenud mängujuht Branko Mirković, kelle arvele on keskmiselt jäänud 15 punkti mängus.

Kalevi eest teeb oma debüüdi värske täiendus Isaiah Broscoe, kes klubiga nädala alguses liitus.

Kohtumine Kalevi Spordihallis algab kell 17.00. Delfi Sport vahendab sündmuste käiku otseblogi vahendusel. Isadepäeva puhul pääsevad kõik isad koos lapsega mängu kohapeale vaatama tasuta!