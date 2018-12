OTSEBLOGI | Kalev/Cramolt Astanas hädine poolaeg, rünnak hambutu ja kaitse lekib

Kuuest ameeriklasest on ainsana meile VTB liigast varasemast tuttav Anthony Clemmons. 186cm pikkust tagamängijat võib pidada võistkonna kindlaks rünnakuliidriks, kelle keskmine punktisaak on kerkinud mulluselt 11-lt lausa 18-ni. Laupäeval ehk 15. detsembril sai kolmandat hooaega Astanas mängivast Clemmonsist Kasahstani kodanik ja ühtlasi koondislane. Astana uutest põhimeestest väärib märkimist esimest hooaega Euraasias palliv ääremängija J.J. O’Brien, kelle keskmised numbrid on 14 punkti, 5 lauapalli ja 4 korvisöötu mängu kohta.

Astana kuues ameeriklane, tagamängija Stephen Holt liitus meeskonnaga detsembri alguses ja peaks Kalevi vastu tegema debüüdi. Varasemalt on Holt mänginud NBA tütarliigas, Hispaanias, Tšehhis ja Poolas.

Pärast Astanaga kohtumist ootab Kalevit sel kalendriaastal ees veel võõrsilmäng Krasnojarski Jenisseiga (22.12) ja suur aastalõpu kodumäng Moskva CSKA-ga (30.12).