OTSEBLOGI | Kalev/Cramo võitleb hirmtugeva Kaasani Unicsiga visalt

Kaasani Unics - Kalev/Cramo Algas viimane veerandaeg! Kolmas veerandaeg läbi! 61:60 Mirkovic tabab kaks vabaviset. 11 sekundit kolmanda veerandaja lõpuni. 61:58 Jõesaar murrab edukalt korvi alla ning tabab ka vabaviske. 60:55 Vahe püsib. 58:52 Lynch surub palli korvi. Viimasel ajal on head mänu näidanud Wroten. 54:48 Wroten tabab kahese ja lisab ka vabaviske. Kalev püsib mängus. Moultrie ei suuda emotsioone kontrollida ning saab tehnilise vea. Kuna mehele on see juba teine säärane eksimus, siis peab ta suunduma riietusruumi. 50:45 Kitsingu korvide järel on vahe ainult viis punkti. 50:41 Unics on alustanud kolmandat veerandaega hoogsamalt. Algas kolmas veerandaeg! Avapoolajal tõid Unicsile Melvin Ejim 9 ning Pierria Henry 8 punkti. Kalev/Cramo resultatiivsemad on olnud Janari Jõesaar 7 ning Kristjan Kitsing ja Chavaughn Lewis 6 silmaga.Kalev/Cramo näitas avapoolajal head taset lauavõitluses. Eesti klubi jäi lauas peale 21:16. Ründelauas oli kalevlaste edu 9:3. Teine veerandaeg läbi! 44:36 Unics suurendab poolajavile eel eduseisu. 40:34 Skoor kasvab viimasel ajal visalt. 1.46 teise veerandaja lõpuni. Unics võtab aja maha. 39:32 Ponkrašov toob Unicsile kaks silma juurde. 3.30 teise veerandaja lõpuni. 37:32 Kitsingu korvide järel püsib vahe viie punkti peal. 33:26 Unics on alustanud teist veerandaega hoogsalt ning eduseisu suurendanud. Esimene veerandaeg läbi! 23:22 Veerandaja lõpus annab Kalev/Cramo initsiatiivi käest ning Unics saab juhtima. 16:20 Jõesaarelt tabav kaugvise. 16:17 Kalevi skoori kasvatab taas Jõesaar. Unics vähendab vahe aga minimaalseks. 12:15 Lewis, Mirkovic ja Jõesaar teevad Kalevi poolel skoori, kuid Unics suudab ikka vastata. 6:9 Šeletko ja Henry korvid vähendavad Unicsi kaotusseisu. 2:9 Ndour tabab Unicsi poolel kaks vabaviset. Moultrie surub aga palli korvi ning Unics võtab aja maha. 0:7 Kalev/Cramo asub kiirelt juhtime. Korvid Mirkovicilt, Lewsielt ja Kitsingult. Kitsingult seejuures tabav kaugvise. Kohtumine on alanud! Unicsi algkoosseis: Lockett, Ndour, Kolesnikov, Šeletko, Henry. Kalev/Cramo algkoosseisus jooksevad väljakule Lewis, Mirkovic, Jõesaar, Kitsing ja Moultrie.

Donaldas Kairyse hoolealused on pidamas tasavägist heitlust play-off’i koha nimel, paiknedes 6 võidu ja 7 kaotusega kaheksandal positsioonil. Hea märk on seegi, et viiendal kohal asuvast Astanast lahutab kalevlasi ainult üks võit, samal ajal kui üheteistkümnes meeskond Perm jääb Kalevist maha juba kolme võiduga, kirjutab Kalev/Cramo koduleht.

Martin Müürsepa endine koduklubi Unics on alustanud hooaega seisusele vastavalt. Liigatabelis jagatakse koos Moskva oblasti Himkiga teist kohta, mõlemal on kirjas 10 võitu ja 2 kaotust. Kui esimene kaotus saadi just lähikonkurent Himkilt, siis detsembri keskpaigas jäädi üllatuslikult alla ka Permi Parmale. EuroCupi vahegrupiturniiril on Kaasan kogunud 2 võitu ja 1 kaotuse, paiknedes Andorra järel ning Peterburi Zeniidi ja Zagrebi Cedevita ees teisel kohal.

Liiga mullune hõbedaklubi Unics on ainus, kellega Kalev pole tänavu Ühisliigas veel mänginud. Küll aga on meile tuttav nende kreeklasest peatreener Dimitrios Priftis, kelle juhendamisel võitis Tatarimaa klubi eelmisel hooajal Kalevit kodus 26 ja võõrsil 8 punktiga.