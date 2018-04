OTSEBLOGI | Kalev/Cramo üritab Himki vastu imet, vastaste supertäht ei mängi

VTB Ühisliiga play-off'ist unistav BC Kalev/Cramo kohtub täna kell 16 võõrsil Moskva oblasti Himkiga. Delfi vahendab kohtumise käiku tekstipõhises otseülekandes.

Mäletatavasti lõppes meeskondade esimene kohtumine 7. jaanuaril Tallinnas Kalevi 92:84 võiduga, mille peale klubi mänedžer mängijatelt ja treeneritelt pool kuupalka ära võttis.

Kalev/Cramo on kõik kuus varasemat võõrsilmängu Himkile kaotanud, kuid võimalus lõpuks Venemaa superklubi üllatamiseks on siiski olemas, sest vastastel on vigastustega väljas viis meest. Teiste hulgas nende supertäht Aleksei Šved.

Kalev/Cramo kodulehe teatel jäävad tänasest mängust eemale Gregor Arbet ja Martin Dorbek, kuid tagasi platsil peaks olema Janari Jõesaar.

Üheksa võitu ja üheksa kaotust annavad Himkile liigatabelis viienda koha, Kalev on 6 võidu ja 13 kaotusega eelviimane ehk 12.