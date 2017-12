OTSEBLOGI | Kalev/Cramo suutis Minski Tsmoki vastu vahet vähendada, kuid poolaeg kaotati seitsme punktiga

Minski Tsmoki - Kalev/Cramo

Rünnakul teevad Kalevi mängu ameeriklased - Briscoelt 10 ja Simmonsilt 7 punkti. Dorbek on lisanud 5 silma.

Tsmoki juhib poolajaks 44:37. Briscoe eelviimasel sekundil tabanud kaugvise aitab vahe vähendada seitsme silma peale.

Soku läbimurde järel on Tsmoki edumaa 41:30. Minski klubi võtab aja maha.

Tsmoki on saanud oma mängu jooksma- juhtitakse 41:25.

3.43 mängida. Minski Tsmoki on asunud 38:25 juhtima.

Sama kiiresti kui vahe vähenes, see ka suurenes. Kalev on taga 23:32 ning uus mõtlemisaeg.

Mõtlemisajast oli kasu. Kalev on visanud järjest viis punkti. 23:27 Kalevi poolt vaadatuna.

Teise veerandaja algus on Kalevile raske. Vastased on alustanud 8:0 spurdiga ning Kairysel ei jää muud, kui aeg maha võtta. Kalev on taga 18:27.

Algas teine veerandaeg.

Esimene veerandaeg lõppenud. Tsmoki juhib 19:18.

Kalevi rünnak on viimastel minutitel takerdunud. 1.15 esimese veerandaja lõpuni, Tsmoki juhib 19:16-

Kalevi peatreener Donaldas Kairys on jäänud oma sõnadele kindlaks. Juba esimesel veerandajal on ta kasutanud kümmet meest.

Gregor Arbet on vigastusejärgsest madalseisust üle saamas. Peatreener Kairys usaldab teda ja seni on tal kõik õnnestunud. 4 minutit lõpuni, Tsmoki juhib 12:11.

Briscoe võtab Kalevi rünnakutel liidrirolli kohe enda õlule.

Algus on mõlemalt poolt üsna krobeline. Lõpuks avab Tsmoki vanameister Kudrjavtsevi 2+1 rünnakust skoori.

KOHTUMINE ALGAS!

Kalev/Cramo algkoosseis: Briscoe, Mirkovic, Keedus, Subotic, Simmons.