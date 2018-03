OTSEBLOGI | Kalev/Cramo on Ühisliigas lähedal viiendale võidule!

Hetkel on tegu kahe tabeli kõige viimase meeskonnaga: Kalevil on 17 mängust kirjas neli võitu, Jenisseil 14 mängust kolm võitu.

Hoolimata väiksest võitude arvust ei ole play-off koht Kalevil sugugi väga kaugele libisenud - 13 meeskonna konkurentsis seitsmendal ja kaheksandal kohal oleval Astanal ja Permi Parmal on mõlemal kirjas viis võitu, ent seda kalevlastest mõne vähempeetud mängu juures.

Seega on täna Kalevil äärmiselt oluline võit ära võtta - vastasel juhul võib ilmselt play-off kohast suu puhtaks pühkida. Esimeses omavahelises mängus sel hooajal suutis Kalev Jenissei võõrsil kolme punktiga alistada.

Jenissei ridadesse kuulub ka eelmisel hooajal Kalevit esindanud valgevenelane Vitali Ljutitš.

Kohtumine Kalevi Spordihallis algab kell 19.00 ning Delfi Sport kajastab seda otseblogis.

Kalev juhib kolmanda veerandaja järel 75:59.

Endine suusasprinter Kein Einaste ja vehkleja Kristina Kuusk naudivad mängu.

75:59 Lyons korvi alt.

75:57 Komissarov tabab kaks vabaviset.

75:55. Suur vahe püsib. 1.43 veerandit mängida.

73:53 Briscoe tabab kolmese. Kalev juhib 20-ga.

70:53 Subotic tabab ka vabaviske.

69:53 Subotic saab palli koos veaga korvi. Jenissei on frustratsioonist hakanud tegema juba räigeid vigu. Ebasportlikku veel millegipärast vilistatud pole.

67:53 Ljutitš korvi alt.

67:51 Dowdell tabas vabavisked.

67:49 Dorbek tabab kaks vabaviset.

Jenissei võtab taas aja maha. Kolmanda veerandi lõpuni jäänud 5.30. Kalev 16 punktiga ees.

65:49 Subotic kasvatab oma punktiarve 17 silmale.

63:49 Van der Mars paneb pealt.

61:49 Kolmene kukub ka kohe Kalevi enda korvi. Lyons näitas kindlat kätt.

61:46 Arbet tabab kolmese ja avab oma tänase punktiarve. 15 punkti vahet.

58:46 Mirkovic korvi alt. Jenissei on sunnitud aja maha võtma.

56:46 Kolmesejoone taga vastu näppe saanud Subotic tabab kõik kolm vabaviset.

53:46 Mirkovic murrab korvi alla ja toob kaks punkti.

51:46 Komissarov tabab kahest vabaviskest ühe.

Teist poolaega alustavad Kalevil Van der Mars, Mirkovic, Arbet, Drobek, Subotic.

Kuigi edu on sees, on treeneritel arutamist küllaga.

Kalev võidab esimese poolaja 51:45.

49:45 Meiers teeb endale selg ees korvi all ruumi ja tabab kindlalt.

49:43 Briscoe murrab korvi alla ja toob kaks punkti.

Kalev võtab 47:43 seisul aja maha. Komissarov tabas kolmese.

47:40 Subotic korvi alt. Tema punktiarve juba 12 silma.

45:38 Meiers tabab kahest vabaviskest ühe. Briscoe tegi oma teise vea. Kaks viga on kirjas ka Mirkovicil ja Keedusel. Jenisseil on kolme veaga kimpus juba Lyons, kaks viga Kanõginil ja Meiersil.

45:37 Meiers tabab ühe vabaviske.

45:36 Hilliard tabab kaks vabaviset.

45:34 Mirkovic on hoos. 8 punkti temalt seni.

43:32 Vabavise samuti sees.

42:32 Mirkovic tabab kaks punkti koos veaga. Taaskord on Lyonsil kohtunikule kuhjaga küsimusi.

Mirkovici ja Lyonsi vahel läheb tõsiseks jutuajamiseks. Mõlemad saavad tehnilise vea.

40:32 Ljutitšilt 2+1 rünnak. Briscoe tegi vea.

40:29 Briscoe korvi alt.

38:29 Jenissei ei lase Kalevi eduseisul eriti üle 10 punkti kasvada.

38:27 Briscoe saab kahest vabaviskest ühe sisse.

35:27 Gudumakilt tuleb kiirelt kaks silma vastu.

37:27 Van der Marsi korvi peale võtab Jenissei aja maha. Hollandlane on täna visanud 8 punkti, Subotici arvel on 10 silma.

35:25 Briscoe kasvatab Kalevi edu 10-punktiliseks.

33:25 Subotic korvi alt.

31:25 Van der Mars avab teise veerandi punktiarve.

29:25 Subotic tabab kaks vabaviset.

Kalev võidab avaveerandi 29:25.

27:25 Mirkovicilt kolmene.

24:25 Ljutitš realiseerib kohe Jenissei kiirrünnaku.

Vitali Ljutitš sekkub esimest korda mängu. 1.27 veerandit jäänud mängida.

24:23 Komissarov realiseerib 2+1 rünnaku. Vea tegi Keedus.

24:20 Suboticil läheb teine kolmene järjest!

21:20 Subotici kolmene viib Kalevi juhtima.

18:20 Martin Dorbeku kolmene hoiab vahe soliidsena.

15:20 Ründelaua saanud Zahharov suurendab Jenissei edu.

15:18 Briscoe tabab kahest vabaviskest ühe.

14:15 Briscoe tabab rünnakuaja lõpukellaga kolmese.

14:18 Hilliardilt tuleb kohe kolmene vastu. Kalev võtab aja maha. 5.09 avaveerandit veel mängida.

Nelja minutiga on Jenissei visanud juba 15 silma. Kalev taga 11:15.

9:13 Meiers korvi alt. Van der Mars on kaaslastega kuri: "Give help!"

9:11 Van der Mars vähendab vahet.

7:11 Kalevil järjekordne pallikaotus ja kontrarünnaku realiseerib Zahharov.

7:9 Lyons tabab külma kõhuga kolmese.

7:6 Lyons võtab Mirkovicilt palli ära ja paneb kiirrünnakul pealt.

7:4 Kangur realiseerib 2+1 rünnaku.

4:4 Meiers viigistab kahest vabaviskest, vea tegi van der Mars.

4:2 Kangur viib Kalevi juhtima.

Jenissei algviisik: Lyons, Hilliard, Komissarov, Zahharov, Meiers. Endine kalevlane Ljutitš on pingil.

Hüppeliigese vigastuse tõttu jääb tänasest mängust eemale Cedric Simmons. Kalevi algviisik: Mirkovic, Kangur, Briscoe, van der Mars, Dorbek.

Enne mängu õnnitletakse pidulikult tänast sünnipäevalast Atso Matsalut (54), kes on siin ametis mängu komissarina.

On meeskondade tutvustamise aeg.

Tervitused Kalevi spordihallis! Soojendused käivad, inimesi tilgub vaikselt tribüünidele, aga kasvõi koondisemängude publiku valgumisega 20 minutit enne mängu võrreldes tundub, et täismajast jääb täna asi väga kaugele.