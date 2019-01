OTSEBLOGI | Kalev/Cramo näitab Minskis klassi! Tsmoki pole suutnud Eesti meisterklubiga sammu pidada

VTB Ühisliigas play-off'i kohta jahtiv Kalev/Cramo vajab kohtumisest kindlasti võitu, kui soovitakse püsida esikaheksa konkurentsis.

Turniiritabelis on kalevlased praegu viie võidu ja seitsme kaotusega üheksandal kohal. Minski klubi on samal ajal kahe võidu ja üheksa kaotusega eelviimasel ehk 13. kohal.

Vastaste rivistusest leiab vaid kaks leegionäri, mis on Ühisliiga 14 klubi peale selgelt väikseim number. Kolm välismängijat lahkusid meeskonnast hooaja esimese poole jooksul ning kummagi praeguse leegionäri (ameeriklane Brion Rush ja kreeklane Zisis Sarikopoulos) keskmine punktisaak ei küündi kümneni.

Võistkonna liider on olnud oodatult Devon Saddler, kes mängib Minskis teist hooaega, sai Valgevene kodakondsuse ja veab eelmisest aastast ka nende koondist. 27-aastane tagamängija kogub keskmiselt 16 punkti mängus. Kohalikest mängijatest on kõige silmapaistvamalt hooaega alustanud ekskalevlane Vitali Ljutõtš, kes viskab keskmiselt 11 punkti.

Minski meeskonda juhendab jätkuvalt Valgevene koondise peatreener Aleksandr Krutikov, kes määrati ametisse 2017. aasta märtsis, kui klubi oli kaotanud just Kalevile. Muide, too kahe aasta tagune kohtumine on ka viimane, mille Kalev võitis. Kokkuvõttes on Minsk omavahelistes mängudes peal 5-3, vahendab klubi koduleht.

Kalev/Cramo ja Valgevene klubi vastasseis algab Eesti aja järgi kell 14.15. Delfi Sport hoiab kohtumise käigul otseblogi vahendusel pilku peal.